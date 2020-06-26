Взрыв на Позняках: в МВД сообщили детали обысков в "Киевгазе"

Полиция провела обыски в акционерном обществе "Киевгаз" и по месту жительства одного из сотрудников компании. Обыски проводили в рамках расследования взрыва в доме на столичных Позняках.

Об этом рассказал спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире телеканала "Украина 24".

Накануне взрыва работники "Киевгаза" проводили плановую сверку газовых счетчиков в доме, где произошел взрыв. Счетчики сняли, а вместо них установили специальные перемычки.

В офисе компании полиция изъяла документацию и допросила всех работников. Также обыски провели у слесаря, производившего замену счетчика в квартире, которая по версии следствия могла быть эпицентром взрыва.

По словам Шевченко, сейчас по делу о взрыве подозрения никому не сообщались, но следователи полиции утверждают, что расследование на правильном пути. Виновникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, утром 21 июня в Дарницком районе Киева произошел мощный взрыв в многоэтажке. В результате взрыва погибли пятеро жильцов дома. Люди утверждали, что незадолго до взрыва в доме был ощутим запах газа.

Обыски в газораспределительной компании начались сразу же после взрыва в многоэтажном доме в Киеве.

Основная версия следствия: взрыв в доме на Позняках произошел из-за несоблюдения технологий поверки счетчиков.