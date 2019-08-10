Взрыв на полигоне в РФ мог произойти из-за испытания ракеты с ядерной установкой, - Reuters

Взрыв и радиационный выброс на севере России, при котором погибли сотрудники "Росатома" и Минобороны, могли произойти во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой, о которых президент РФ Владимир Путин заявлял в прошлом году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, в Минобороны России заявляли, что 8 августа на полигоне в Архангельской области произошел взрыв жидкостного ракетного двигателя. Вместе с тем, по мнению американских экспертов по ядерному оружию, взрыв жидкого ракетного топлива не приведет к выбросу радиации. По их мнению, взрыв и выброс радиации произошел в результате аварии во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой.

"Взрывающиеся ракетные двигатели на жидком топливе не выделяют радиации, и мы знаем, что россияне работают над неким ядерным двигателем для крылатой ракеты", - сказал старший научный сотрудник Федерации американских ученых. Анкит Панда.

Кроме того, высокопоставленный чиновник администрации президента США Дональда Трампа на условиях анонимности сообщил, что США продолжают следить за событиями на крайнем севере России.

"Заверения Москвы в том, что "все нормально" кажутся нам пустыми...Это напоминает нам о серии инцидентов, произошедших еще в Чернобыле", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 августа под Архангельском взорвался реактивный двигатель ракеты. В Минобороны РФ заявляли, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.