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Вибух міномету на Рівненському полігоні: Кабмін проконтролює розслідування

НовиниНадзвичайні події    06.07.2018 - 11:17
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман зазначив, що Кабмін напрацює потрібні рішення

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи вибух міномету на Рівненському полігоні, заявив, що Кабінет міністрів проконтролює розслідування загибелі військовослужбовців. Про це він сказав у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"Трагедія на полігоні на Рівненщині. Шкода, що ми втратили військових далеко від фронту. Буде розслідування. Але залишається питання контролю і недопущення подібних ситуацій.  Напрацьовуємо потрібні рішення, все, від нас залежне, буде зроблено", - зазначив голова Кабміну.

Нагадаємо, як повідомлялося, на Рівненському загальновійськовому полігоні вранці, 6 липня 2018 року, розірвався міномет, в результаті чого загинули троє військових і ще 9 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

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Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Володимир Гройсман, загиблі, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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