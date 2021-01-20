Вибух у Мадриді: є постраждалі, названа причина

Фото: вибух у Мадриді (twitter.com/lumworld)

У результаті вибуху у іспанській столиці Мадриді постраждали шість осіб. На місці працюють екстрені служби.

Про це повідомляє видання El Mundo.

За попередній даними, вибух стався через витік газу.

Відзначається, що поряд з будівлею, в якому стався вибух, знаходиться будинок похилих людей. З нього евакуюють людей. Постраждалих серед них немає.

TV en DIRECTO Señal desde el lugar donde una explosión ha destrozado un edificio, en el centro de Madrid. Por el momento se desconoce si hay víctimas https://t.co/9l4hYWQcod

https://t.co/lrOPOLBnmS — EL PAÍS (@el_pais) January 20, 2021

Численні співробітники національної поліції та служби екстреної допомоги знаходяться в районі, який був оточений. Медики надають першу допомогу постраждалим.

Поліція попросила всіх покинути околиці, тому що побоюється, що може статися ще кілька вибухів.

Нагадаємо, сьогодні стався потужний вибух у Мадриді на вулиці Толедо.

Раніше повідомлялося, що на столичній Воскресенці стався вибух у багатоповерховому будинку. Вибухнув газ під час зварювальних робіт в одній з квартир.