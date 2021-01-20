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Вибух у Мадриді: є постраждалі, названа причина

Мадрид , Середа 20 січня 2021 16:56
Вибух у Мадриді: є постраждалі, названа причина
Фото: вибух у Мадриді (twitter.com/lumworld)
Автор: РБК-Україна

У результаті вибуху у іспанській столиці Мадриді постраждали шість осіб. На місці працюють екстрені служби.

Про це повідомляє видання El Mundo.

За попередній даними, вибух стався через витік газу.

Відзначається, що поряд з будівлею, в якому стався вибух, знаходиться будинок похилих людей. З нього евакуюють людей. Постраждалих серед них немає.

Численні співробітники національної поліції та служби екстреної допомоги знаходяться в районі, який був оточений. Медики надають першу допомогу постраждалим.

Поліція попросила всіх покинути околиці, тому що побоюється, що може статися ще кілька вибухів.

Нагадаємо, сьогодні стався потужний вибух у Мадриді на вулиці Толедо.

Раніше повідомлялося, що на столичній Воскресенці стався вибух у багатоповерховому будинку. Вибухнув газ під час зварювальних робіт в одній з квартир.

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