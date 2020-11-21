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Взрыв кислорода в Винниках: пациентов из госпиталя эвакуировали

Автор: Артур Родивилов

Пациентов госпиталя для ветеранов и репрессированных, в котором произошла авария с кислородом для пациентов с коронавирусом, переводят в другие больницы. Система подачи уже восстановлена.

Об это сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

Ранее он сообщил, что причиной аварии в системе подачи кислорода мог стать взрыв при заправке.

"В данное время в больнице 60 больных, зависимых от кислорода. 30 примет больница скорой помощи, 5 из них в реанимации. 12 людей везут в восьмую больницу", - написал мэр Львова.

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Позже Садовый сообщил, что в больницу скорой медицинской помощи с Винников перевезли 14 пациентов, 7 из них - в реанимацию.

В то же время директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис сообщил телеканалу "Суспильне.Львов", что в госпитале произошла "поломка в кислородной системе". По его словам, больных переводят в другие больницы и проводятся ремонтные работы.

Львовский областной госпиталь ветеранов - одно из самых загруженных медучреждений, которые лечат больных COVID-19, сообщила пресс-служба Львовской областной администрации.

Как писало РБК-Украина, в конце октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине к кислороду подключены более 16 тысяч больничных коек. Это на 6,8 тысячи больше, чем в сентябре.

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