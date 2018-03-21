Вибух у Кабулі: терорист-смертник підірвав близько 26 осіб

Сьогодні, 21 березня, терорист-смертник підірвав себе біля шиїтської святині в Кабулі (Афганістан). Про це повідомляє агентство Reuters.

Згідно з інформацією місцевої влади в результаті теракту загинули 26 людей, ще 18 отримали поранення.

Фото: у Кабулі біля мечеті прогримів вибух

Всі вони були парафіянами храму, що прийшли на молитву з нагоди мусульманського свята Навруз, що знаменує початок персидського нового року.

Насрат Рахімі, заступник прес-секретаря міністерства внутрішніх справ, заявив, що терорист підірвав себе біля храму Карт-е-Сакхи, яка неодноразово піддавався нападам раніше.

Останній вибух, який вразив Кабул, підкреслив загрозу для міста від войовничих атак, незважаючи на обіцянки уряду щодо посилення безпеки після нападу в січні, в результаті якого загинуло близько 100 осіб.

Вибух у середу, в останній серії, що вразила мети шиїтів в Кабулі, стався, коли люди йшли від святині, недалеко від головного університету міста.

Навруз, давнє перське святкування початку весни, широко відзначається в Афганістані, але також стикається з опозицією з боку деяких фундаменталістських мусульман, які кажуть, що це не ісламське свято.

Нагадаємо, 9 березня цього року в столиці Афганістану Кабулі щонайменше семеро людей загинули в результаті вибуху смертника.