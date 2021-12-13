Взрыв газа в жилом доме Львова: появилось видео с места происшествия

Во Львове вечером 13 декабря в трехэтажном жилом доме взорвался газ . Спасатели опубликовали видео с места происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) во Львовской области.

На кадрах показаны первые минуты после взрыва. Из окна квартиры на втором этаже вырываются языки пламени. Спасатели сразу приступили к тушению пожара. Одновременно проводилась эвакуация жителей дома.

В областном управлении ГСЧС добавили, что в настоящий момент возникший после взрыва газа пожар ликвидирован. Во время обследований задымленных помещений из здания эвакуировали трех человек. Их после осмотра медиками госпитализировали.

К тушению пожара привлекались 5 единиц спецтехники и 24 человека. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Фото: спасатели ликвидировали пожар, возникший после взрыва газа в жилом доме во Львове (facebook.com/MNSLVIV)