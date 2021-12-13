ru ua
Вт, 14 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вибух газу в житловому будинку Львова: з'явилося відео з місця події

Новость на русском →
Львів, Понеділок 13 грудня 2021 19:51
Вибух газу в житловому будинку Львова: з'явилося відео з місця події Фото: рятувальники ліквідували пожежу, що виникла після вибуху газу в житловому будинку у Львові (facebook.com/MNSLVIV)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Львові увечері 13 грудня в триповерховому житловому будинку вибухнув газ. Рятувальники опублікували відео з місця події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Львівській області.

На кадрах показані перші хвилини після вибуху. З вікна квартири на другому поверсі вириваються язики полум'я. Рятувальники відразу приступили до гасіння пожежі. Одночасно проводилася евакуація мешканців будинку.

В обласному управлінні ДСНС додали, що зараз виникла після вибуху газу пожежа ліквідована. Під час обстежень задимлених приміщень з будівлі евакуювали трьох осіб. Їх після огляду медиками госпіталізували.

До гасіння пожежі залучалися 5 одиниць спецтехніки та 24 людини. Обставини та причини події з'ясовуються.

Фото: рятувальники ліквідували пожежу, що виникла після вибуху газу в житловому будинку у Львові (facebook.com/MNSLVIV)

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів ДСНС
NEWS
В Україні дозволили третю дозу COVID-вакцини: хто її отримає
В Україні дозволили третю дозу COVID-вакцини: хто її отримає
DAILY
Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році