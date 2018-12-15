Взрыв в Фастове: часть жителей дома смогут сегодня вернуться домой

Фото: взрыв в Фастове (ГСЧС)

Специалисты разрешили проживание в части дома

Часть жителей дома в Фастове (Киевская область), в котором вчера, 14 декабря 2018 года, произошел взрыв,сегодня смогут вернуться домой. Об этом в заявил мэр Фастова Михаил Нетяжук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

По словам Нетяжука, вчера специалисты обследовали дом и было принято решение разрешить проживание в трех с половиной подъездах данного дома.

"Специалисты вчера делали обследование данного дома на возможность заселения людей. Было принято решение в соответствии с их рекомендациями позволить проживания в 3,5 подъездах данного дома. А 1,5 подъезда на данный момент непригодны. По коммуникациям в 3,5 подъездах они подключены", - отметил Нетяжук.

Напомним, взрыв в Фастове произошел вчера утром в пятиэтажном жилом доме. На данный момент известно, что в результате взрыва погибли два человека, еще один человек пострадал.

По данным правоохранителей, предварительной причиной является взрыв бытового газа, но рассматриваются и другие версии.

Кроме того, в "Киевоблгазе" заявили, что на месте взрыва газа утечки не было.