ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Взрыв в Фастове: часть жителей дома смогут сегодня вернуться домой

Новости » Происшествия    15.12.2018 - 17:24
Взрыв в Фастове: часть жителей дома смогут сегодня вернуться домой
Фото: взрыв в Фастове (ГСЧС)

Специалисты разрешили проживание в части дома

Часть жителей дома в Фастове (Киевская область), в котором вчера, 14 декабря 2018 года, произошел взрыв,сегодня смогут вернуться домой. Об этом в заявил мэр Фастова Михаил Нетяжук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

По словам Нетяжука, вчера специалисты обследовали дом и было принято решение разрешить проживание в трех с половиной подъездах данного дома.

"Специалисты вчера делали обследование данного дома на возможность заселения людей. Было принято решение в соответствии с их рекомендациями позволить проживания в 3,5 подъездах данного дома. А 1,5 подъезда на данный момент непригодны. По коммуникациям в 3,5 подъездах они подключены", - отметил Нетяжук.

Напомним, взрыв в Фастове произошел вчера утром в пятиэтажном жилом доме. На данный момент известно, что в результате взрыва погибли два человека, еще один человек пострадал.

По данным правоохранителей, предварительной причиной является взрыв бытового газа, но рассматриваются и другие версии.

Кроме того, в "Киевоблгазе" заявили, что на месте взрыва газа утечки не было.

На месте взрыва в Фастове ищут остатки взрывчатки По факту взрыва в Фастове полиция открыла дело
Новости Украины ФастовВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь