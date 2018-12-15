Вибух у Фастові: частина мешканців будинку зможуть сьогодні повернутися додому

Фото: вибух у Фастові (ДСНС)

Фахівці дозволили проживання в частині будинку

Частина жителів будинку у Фастові (Київська область), в якому вчора, 14 грудня 2018 року, стався вибух,сьогодні зможуть повернутися додому. Про це заявив мер Фастова Михайло Нетяжук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

За словами Нетяжука, вчора фахівці обстежили будинок і було прийняте рішення дозволити проживання у трьох з половиною під'їздах цього будинку.

"Фахівці вчора робили обстеження даного будинку на можливість заселення людей. Було прийнято рішення у відповідності з їх рекомендаціями дозволити проживання в 3,5 під'їздах цього будинку. А 1,5 під'їзду на даний момент непридатні. З комунікацій в 3,5 під'їздах вони підключені", - зазначив Нетяжук.

Нагадаємо, вибух у Фастові стався вчора вранці в п'ятиповерховому житловому будинку. На даний момент відомо, що в результаті вибуху загинули дві людини, ще одна людина постраждала.

За даними правоохоронців, попередньою причиною є вибух побутового газу, але розглядаються й інші версії.

Крім того, у "Київоблгазі" заявили, що на місці вибуху газу витоку не було.