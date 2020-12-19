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Взрыв в COVID-больнице в Турции: число жертв возросло

Газиантеп, Суббота 19 декабря 2020 14:11
Взрыв в COVID-больнице в Турции: число жертв возросло
Фото: место взрыва (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В результате взрыва, вызванного поломкой кислородного аппарата, в турецкой больнице погибли 9 человек. После взрыва произошел пожар.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает Anadolu.

По его словам, в больнице взорвался кислородный аппарат в отделении интенсивной терапии для больных коронавирусом, затем произошел пожар. 11 пациентов больницы, которые проходили лечение от COVID-19, перевели в другие медицинские учреждения, их состояние не уточняется.

Напомним, сегодня утром сообщалось о 8 жертвах в результате взрыва в Турции. 7 человек погибли в отделении реанимации, еще один человек скончался во время перевода в другую больницу

Ранее во Львовском областном госпитале ветеранов войны и репрессированных, который находится в Винниках, произошла нештатная ситуация с кислородом. Взорвался кислород для пациентов с COVID-19.

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