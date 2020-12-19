Вибух у COVID-лікарні в Туреччині: кількість жертв зросла

Фото: місце вибуху (twitter.com)

В результаті вибуху, викликаного поломкою кисневого апарату в турецькій лікарні загинули 9 людей. Після вибуху сталась пожежа.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттин Коджа, передає Anadolu.

За його словами, в лікарні вибухнув кисневий апарат у відділенні інтенсивної терапії для хворих коронавірусом, потім сталася пожежа. 11 пацієнтів лікарні, які проходили лікування від COVID-19, перевели до інших медичних установ, їх стан не уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні зранку повідомлялось про 8 жертв в результаті вибуху в Туреччині. 7 людей загинули в відділенні реанімації, ще одна людина померла під час переведення в іншу лікарню

Раніше у Львівському обласному госпіталі ветеранів війни і репресованих, який знаходиться у Винниках, сталася нештатна ситуація з киснем. Вибухнув кисень для пацієнтів з COVID-19.