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Взрыв на базе отдыха во Львовской области: полиция открыла дело

Львов, Вторник 28 июля 2020 15:20
Взрыв на базе отдыха во Львовской области: полиция открыла дело
Фото: место происшествия (facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Юлия Струк

Дело открыли по статье "Умышленное убийство"

Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва на одной из баз отдыха во Львовской области. В результате него погиб 41-летний львовянин.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

"Следователи отдела по расследованию преступлений против жизни и здоровья человека следственного управления полиции Львовской области квалифицировали преступление по п.5 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) Уголовного кодекса Украины", - указано в сообщении.

Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Указано, что на месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа Мостиского отделения полиции, а также специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб и подразделений областной полиции.

Напомним, ранее стало известно, что на одной из баз отдыха во Львовской области произошел взрыв, в результате чего погиб человек. На месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденный в результате взрыва автомобиль Mitsubishi Pajero, в салоне которого находилось тело мужчины без признаков жизни.

Как писало РБК-Украина ранее, в Нежине в результате взрыва погиб сотрудник районного совета; его тело обнаружили у его автомобиля.

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Новости Украины Львовская областьуголовное делоВзрывполицияпогибшие
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