UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Взламывают дома "Тигром". В ГУР рассказали, как оккупанты терроризируют местных под Херсоном

Фото: оккупанты терроризируют местных в Чаплинке Херсонской области (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В оккупированной Чаплинке Херсонской области россияне проводят массовые обыски. Их проводят очень тщательно, даже перекапывают землю в поиске тайников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки.

В случае отсутствия владельцев ворота гаража выламывают с помощью ББМ "Тигр", - говорится в сообщении.

К тому же в помещении бывшей коммунальной аптеки оккупанты организовали работу собственного частного аптечного пункта.

"Медикаменты завозятся из оккупированного Крыма. Присматривать за работой поставили "своего человека", который контролирует и забирает наличные деньги в конце рабочего дня, - рассказывают в ГУР. - Весь урожай вывозится зерновозами в направлении Крыма".

Как сообщалось, российские военные пытаются избежать участия в боевых действиях. Для этого пробуют дезертировать в Крым через Арабатскую стрелку.

Отметим, на оккупированной территории Херсонской области взорвали автомобиль нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область