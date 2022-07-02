Зламують домівки "Тигром". В ГУР розповіли, як окупанти тероризують місцевих під Херсоном
В окупованій Чаплинці Херсонській області росіяни проводять масові обшуки. Їх проводять дуже ретельно, навіть перекопують землю у пошуку тайників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління розвідки.
В разі відсутності власників, ворота гаража виламують за допомогою ББМ "Тигр", - йдеться в повідомленні.
До того ж в приміщенні колишньої комунальної аптеки окупанти організували роботу власного приватного аптечного пункту.
"Медикаменти завозяться з окупованого Криму. Наглядати за роботою поставлено "свою людину", яка здійснює контроль та забирає готівку в кінці робочого дня, - розповідають в ГУР. - Весь врожай вивозиться зерновозами в напрямку Криму".
Як повідомлялося, російські військові намагаються уникнути участі у бойових діях. Для цього намагаються дезертувати до Криму через Арабатську стрілку.
Зазначимо, на окупованій території Херсонської області підірвали автомобіль нардепа-колаборанта Олексія Ковальова.
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