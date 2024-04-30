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Взимку може бути складна ситуація з енергозабезпеченням якщо не переглянути тариф, - нардеп

Фото: взимку може бути складна ситуація з енергозабезпеченням якщо не переглянути тариф (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Без перегляду тарифу на електроенергію для населення взимку може бути складна ситуація з енергозабезпеченням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергія Нагорняка.

Він розповів, що внаслідок обстрілів енергосистеми наразі ситуація складніша, ніж була після минулої зими. Нардеп каже, що Уряду треба показати людям реальний стан в енергетиці і пояснити, що потрібно приймати кардинальні кроки для вирішення проблем в галузі. 

"Потрібно людям сказати правду. Якщо ми не приймемо якихось кардинальних рішень, то ми взимку матимемо з 24 годин на добу матимемо 12 або 18 годин тільки світло, тому що у нас буде надскладна ситуація і величезний дефіцит", - сказав Нагорняк.

Він пояснив, що державні "Енергоатом" та "Укргідроенерго" покривають різницю між ринковою вартістю електроенергії та пільговим тарифом для населення. Фактично це коштує "Енергоатому" близько 100 млрд грн на рік, а "Укргідроенерго" - 25 млрд грн. 

"Зараз ми надавати (постачати електроенергію, - ред.) по пільговому тарифу для населення, на жаль, не можемо. І потрібно було це рішення (перегляд тарифу для населення, - ред.) приймати раніше у квітні, і говорити з людьми відверто, що нам потрібно терміново проводити ремонтну кампанію", - наголосив нардеп. 

Раніше заступник міністра енергетики Микола Колісник заявляв, що завдяки минулорічному перегляду тарифу на електроенергію для побутових споживачів українська енергосистема отримала 3 ГВт потужностей.

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Електроенергія