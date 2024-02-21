Вже не вперше. Британська ядерна ракета Trident не прошла випробування

Так, останнє випробування було проведено з корабля HMS Vanguard на східному узбережжі США, свідком якого став міністр оборони Британії Грант Шаппс.

"Ракета Trident дала осічку і впала в океан біля берегів Флориди під час рідкісного випробувального запуску британського атомного підводного човна, що стало ганебним ударом для Королівського флоту", - пише Sky News.

У вівторок увечері Міністерство оборони підтвердило, що під час навчань за участю HMS Vanguard відбулася "аномалія", але його представник наполягав на тому, що засоби ядерного стримування "залишаються безпечними, надійними та ефективними".

"Помилка була якось пов'язана з тим, що це був випробувальний пуск, причому джерело повідомило, що запуск був би успішним, якби він був справді здійснений з ядерною боєголовкою", - уточнює видання.

Як уточнює ВВС, "це дуже незручно для обох виробників ракети Trident - Британії та США".

Ракета мала пролетіти кілька тисяч миль, перш ніж нешкідливо приземлитися в Атлантичному океані між Бразилією та Західною Африкою, замість цього цього вона впала в океан недалеко від того місця, де була запущена.

При цьому, в заяві Міноборони Британії наголошують, що все ж таки Trident є "найнадійнішою системою озброєння у світі" після понад 190 успішних випробувань.

Не перший випадок

Це друга невдача ракети Trident поспіль для флоту ядерної зброї Королівського флоту після проблеми із ще одним випробувальним запуском у 2016 році.

Як пише ВВС, британські випробування ракет Trident проводяться рідко, не в останню чергу через їхню вартість.

"Ціна кожної ракети становить близько 17 мільйонів фунтів стерлінгів, а останнє випробування відбулося у 2016 році, коли воно також закінчилося невдачею, коли ракета відхилилася від курсу", - зазначають журналісти.

Під час першого випробування ракета була запущена з корабля HMS Vengeance на узбережжі Флориди.

Велика Британія має чотири підводні човни з ядерним озброєнням, яким доручено забезпечувати постійне знаходження одного човна в морі "для стримування ядерної загрози з боку таких ворогів, як Росія, і бути готовими відреагувати, якщо станеться найгірше і Велика Британія або її союзники зіткнуться з ядерною атакою". Зокрема, HMS Vanguard - один з чотирьох атомних підводних човнів, які перебували в патрулюванні в 1994 році.

Раніше РБК-Україна писало, що Велика Британія проведе випробувальний пуск ядерної ракети. Це буде перший пуск ракети після невдалого запуску 2016 року.