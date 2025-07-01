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Вже цього тижня: 3 знаки Зодіаку, на яких чекає яскравий романтичний період

Названо знаки, яким пощастить у коханні в перший тиждень липня (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Перший тиждень липня стане періодом романтичного розквіту для кількох знаків Зодіаку. Від глибоких почуттів до яскравих романтичних знайомств - їхнє життя наповниться магією кохання.

Хто опинився у списку та на які сюрпризи варто чекати, розповідає РБК-Україна з посиланням на Hindustan Times.

Телець

Ваша енергія та чарівність привертатиме увагу. Якщо ви відчуваєте потяг до кохання або що стали грайливішими - не нехтуйте можливістю.

Проявляйтеся та сміливо знайомтеся з новими людьми. Можуть з'явитися нові залицяльники.

Зараз один з найкращих періодів для самотніх людей. Не виключені як сексуальні інтрижки, так і зв'язки, які перетворяться у серйозні стосунки.

Скорпіон

Ваше соціальне життя вируватиме. Кохання може знайтися вас через друзів або соціальні заходи, тож не уникайте зустрічей та подій.

Дехто навіть може відчути сильний фізичний потяг з другом. Проте переконайтеся, що ви на одній емоційній хвилі.

Загалом липень принесе чимало розваг та цікавих відкриттів. Головне - не зачиняйтеся в чотирьох стінах.

Риби

Цього тижня важливо зосередитися на стосунках не лише романтичних. Зараз час для спільної роботи.

Саме співпраця допоможе вам збагнути, яке партнерство для вас ідеальне, і досягти бажаного успіху. Самотнім представникам знаку зірки радяться відкрити своє серце.

Не бійтеся просити про допомогу та наставництво - цей зв'язок може перерости у щось глибше.

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