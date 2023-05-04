Вже цього року громадяни почнуть отримувати компенсації за зруйноване житло, - Леонов

Очікується, що вже цього року громадяни почнуть отримувати компенсації за зруйноване житло. Позиція держави полягає у тому, що процеси відновлення мають проходити прозоро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Леонова під час форуму відновлення Одеської області "Безпека.Інтеграція.Потенціал".

"Війну ще не завершено, а ми вже обговорюємо, як відбудовувати Одесу, як відновлювати всю країну. Підтримка в нас є, і ми віримо, що вона буде потужною. Справа за малим - якісно підготуватись самим, розробити ефективний план відновлення та перемогти ворога. Ворога зовнішнього та ворога внутрішнього - корупцію. З першим боряться та перемагають наші славетні ЗСУ, з другим - наша команда на чолі з президентом", - зазначив Леонов.

Водночас за словами голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк, ці потреби фінансуватимуться з трьох джерел. Серед них, зокрема, арештовані активи російського "Сбербанку", який працював в Україні. Також планують залучити 35 млрд прибутку Нацбанку. Очікують підтримки і міжнародних партнерів, зокрема, Світового банку.

Також завдяки поправці до законопроекту про зміни до держбюджету, яку ініціював Леонов, Одеська область отримає додаткові 90 млн грн до Фонду відновлення та розвитку Одеської області. Відповідно, загальна сума складатиме 140 млн грн.

За словами нардепа, саме мешканці області вирішуватимуть, на які проекти витрачатимуться ці кошти. Голосування буде доступним у "Дії" після ухвалення Верховною радою необхідних документів.

"Це державницькі проекти, які стосуються саме розвитку. Наприклад, дороги. В нас є гарний пропускний пункт Паланка, але біля нього є такий пункт, як Старокозаче, який потребує додаткових коштів, який має налаштувати дорогу митниці. Це один з проектів, який буде мати участь", - додав Леонов.

Раніше повідомлялось, що через "Дію" подали мешканці Одеської області подали 1845 інформаційних повідомлень стосовно пошкодженого або зруйнованого житла. У свою чергу, це 255 тис. квадратних метрів площі зруйнованого або пошкодженого житла.