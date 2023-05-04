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Уже в этом году граждане начнут получать компенсации за разрушенное жилье, - Леонов

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Четверг 04 мая 2023 13:43
Уже в этом году граждане начнут получать компенсации за разрушенное жилье, - Леонов Фото: народный депутат Алексей Леонов (facebook.com)
Автор: Сергей Новиков

Ожидается, что уже в текущем году граждане смогут получать компенсации за разрушенное жилье. Позиция государства состоит в том, что процессы обновления должны проходить прозрачно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Леонова во время форума обновления Одесской области "Безопасность.Интеграция.Потенциал".

"Война еще не завершена, а мы уже обсуждаем, как восстанавливать Одессу, как восстанавливать всю страну. Поддержка у нас есть, и мы верим, что она будет мощной. Дело за малым - качественно подготовиться самим, разработать эффективный план восстановления и победить врага. Врага внешнего и врага внутреннего - коррупцию. С первым борются и побеждают наши знаменитые ВСУ, со вторым - наша команда во главе с президентом", - отметил Леонов.

В то же время, по словам главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк, эти потребности будут финансироваться из трех источников. Среди них, в частности, арестованные активы российского "Сбербанка", работавшего в Украине. Также планируется привлечь 35 млрд прибыли Нацбанка. Ожидают поддержки и международных партнеров, в частности Всемирного банка.

Также, благодаря поправке к законопроекту об изменениях в госбюджет, которую инициировал Леонов, Одесская область получит дополнительные 90 млн грн в Фонд восстановления и развития Одесской области. Соответственно, общая сумма будет составлять 140 млн грн.

По словам нардепа, именно жители области будут решать, на какие проекты будут тратиться эти средства. Голосование будет доступно в "Дії" после принятия Верховной радой необходимых документов.

"Это государственные проекты, которые касаются именно развития. Например, дороги. У нас есть хороший пропускной пункт Паланка, но возле него есть такой пункт, как Старокозаче, нуждающийся в дополнительных средствах, который должен настроить дорогу таможне. Это один из проектов, который будет участвовать", - добавил Леонов.

Ранее сообщалось, что через "Дію" подали жители Одесской области подали 1845 информационных сообщений относительно поврежденного или разрушенного жилья. В свою очередь это 255 тыс. квадратных метров площади разрушенного или поврежденного жилья.

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