Вже скоро. Синоптик розповіла, коли в Україні випаде сніг

Вже на наступному тижні в Україні випаде сніг. В цей час варто очікувати і похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз у Facebook синоптика Наталки Діденко.
"Похолодання очікується з наступного тижня. А ближче до наступних вихідних, 18-19 листопада, можливий сніг", - розповіла вона.
Як повідомлялось, у четвер, 20 жовтня, у Карпатах зафіксували серйозне зниження температури. Показники на градуснику показали до -8 градусів.
Нагадаємо, в Україні 18 вересня випав перший сніг. У мережі з'явилися фото із засніжених карпатських гір.
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