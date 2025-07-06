Вже шостий випадок: в російській Усть-Лузі підірвали танкер "тіньового флоту" з аміаком
У російському порту Усть-Луга в Ленінградській області сталося два вибухи на танкері Eco Wizard, який належить до "тіньового флоту" росіян. Танкер мав на борту вантаж аміаку, стався масштабний витік речовини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання The Insider, повідомлення міністерства транспорту РФ та моніторингові канали.
Відомо, що під час робіт із завантаження аміаку на терміналі у порту сталося щонайменше два вибухи. Після цього танкер ліг на лівий борт та почав тонути. Пошкодження спричинили витік аміаку з танків.
Міністерство транспорту РФ вже визнало "незначний витік через інцидент під час завантаження". За даними російських офіційних органів, двадцять три члени екіпажу було евакуйовано з борту танкера, постраждалих нібито немає. Планується проведення водолазних робіт.
"Аварійні служби термінала нині займаються ліквідацією наслідків події... Подальше навантаження вантажу було оперативно зупинено", - сказано в офіційному повідомленні.
Танкер Eco Wizard ходить під прапором Маршаллових островів та може належати до "тіньового флоту" російського режиму. До Усть-Луги судно прибуло з Бельгії.
Підриви танкерів "тіньового флоту"
Вибух на борту танкера Eco Wizard став шостим випадком пошкодження суден "тіньового флоту" росіян, які перевозять нафту та інші вантажі в обхід санкцій. Так, 27 червня біля берегів Лівії стався вибух на танкері Vilamoura, який також належав до "тіньового флоту" та ходив під грецьким прапором. На борту судна був мільйон барелів нафти.
За даними консалтингової компанії Vanguard Tech з початку 2025 року було зафіксовано ще чотири випадки раптових вибухів на суднах, які займалися транспортуванням російської нафти. Три з них сталися протягом лютого:
- В ніч з 14 на 15 лютого в італійському порту Савона підірвали грецький нафтовий танкер Seajewel;
- Ще один танкер тієї ж грецької компанії підірвали біля берегів Туреччини на початку лютого;
- Кіпрський танкер Grace Ferrum був підірваний біля берегів Лівії також на початку лютого, втратив керування та ледве не потонув.
Усі підірвані судна раніше фіксувалися у російських портах та були ідентифіковані, як танкери зі складу "тіньового флоту". Причини вибухів офіційно вважаються не встановленими.
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