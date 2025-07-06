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Уже шестой случай: в российской Усть-Луге взорвали танкер "теневого флота" с аммиаком

Россия, Воскресенье 06 июля 2025 17:10
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Уже шестой случай: в российской Усть-Луге взорвали танкер "теневого флота" с аммиаком Фото: танкер Eco Wizard (vesselfinder.com)
Автор: Антон Корж

В российском порту Усть-Луга в Ленинградской области произошло два взрыва на танкере Eco Wizard, который принадлежит к "теневому флоту" россиян. Танкер имел на борту груз аммиака, произошла масштабная утечка вещества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание The Insider, сообщение министерства транспорта РФ и мониторинговые каналы.

Известно, что во время работ по загрузке аммиака на терминале в порту произошло по меньшей мере два взрыва. После этого танкер лег на левый борт и начал тонуть. Повреждения вызвали утечку аммиака из танков.

Министерство транспорта РФ уже признало "незначительную утечку из-за инцидента во время загрузки". По данным российских официальных органов, двадцать три члена экипажа были эвакуированы с борта танкера, пострадавших якобы нет. Планируется проведение водолазных работ.

"Аварийные службы терминала в настоящее время занимаются ликвидацией последствий происшествия... Дальнейшая погрузка груза была оперативно остановлена", - сказано в официальном сообщении.

Танкер Eco Wizard ходит под флагом Маршалловых островов и может принадлежать к "теневому флоту" российского режима. В Усть-Лугу судно прибыло из Бельгии.

Подрывы танкеров "теневого флота"

Взрыв на борту танкера Eco Wizard стал шестым случаем повреждения судов "теневого флота" россиян, которые перевозят нефть и другие грузы в обход санкций. Так, 27 июня у берегов Ливии произошел взрыв на танкере Vilamoura, который также принадлежал к "теневому флоту" и ходил под греческим флагом. На борту судна был миллион баррелей нефти.

По данным консалтинговой компании Vanguard Tech с начала 2025 года было зафиксировано еще четыре случая внезапных взрывов на судах, которые занимались транспортировкой российской нефти. Три из них произошли в течение февраля:

  • В ночь с 14 на 15 февраля в итальянском порту Савона взорвали греческий нефтяной танкер Seajewel;
  • Еще один танкер той же греческой компании взорвали у берегов Турции в начале февраля;
  • Кипрский танкер Grace Ferrum был взорван у берегов Ливии также в начале февраля, потерял управление и едва не утонул.

Все взорванные суда ранее фиксировались в российских портах и были идентифицированы, как танкеры из состава "теневого флота". Причины взрывов официально считаются не установленными.

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