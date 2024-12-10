Вже понад 300 будинків столиці мають світло навіть під час відключень, - Кличко

Він також розповів про один з таких будинків, який першим отримав відзнаку "Енергостійкий будинок Києва".

"Все більше будинків, незалежно від форми управління, користуються міськими програмами для підвищення енергостійкості. Наприклад, сонячні електростанції вже встановили понад 10 багатоповерхівок і їх кількість зростає. А більше 300 будинків виконали необхідні роботи і не залежать від відключень електроенергії. Жителі встановили міні-електростанції, генератори, накопичувальні пристрої. При відключеннях світла в будинках є опалення, водопостачання, працюють ліфти", - повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що в Києві діє 4 програми з підвищення енергоефективності для будинкових громад. Завдяки ним уже виконано понад 2,5 тисячі проектів з придбання резервних джерел живлення, капремонтів та проведення енергоефективних робіт.

Віталій Кличко також показав відео і розповів про київський будинок, який першим отримав відзнаку за енергостійкість.

"Багатоповерхівка в Дніпровському районі столиці першою отримала відзнаку "Енергостійкий будинок Києва". За допомоги міста мешканці встановили сонячну електростанцію, інвертори. Тепер у будинку, під час вимкнень електрики, працюють насоси холодного та гарячого водопостачання, циркуляційні насоси на опалення, ліфт, освітлення в коридорах, інтернет", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що в Києві діють 4 механізми для багатоквартирних будинків, які допомагають впроваджувати енергоефективні заходи. Це програма для ОСББ та ЖБК "70/30", порядок часткового відшкодування вартості незалежних джерел енергії, програма "Капремонти" (для всіх без винятку будинків) та Револьверний фонд, що надає доступні позики та кредити багатоквартирним будинкам.

Також Віталій Кличко розповідав про будинок у Солом’янському районі, який протягом року скористався усіма чотирма програмами для підвищення енергонезалежності.