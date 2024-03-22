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Вже найближчим часом ЄС має розширити заборону на імпорт металопродукції з Росії, - Качка

Фото: Тарас Качка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Україні вдалося досягнути консенсусу із Європейською комісією щодо заборони на імпорт до країн-членів блоку сільгосппродукції із Росії та Білорусі. Відповідну заборону Єврокомісія може ухвалити вже у квітні. Наступний крок - заборона металопродукції із цих країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра економіки, торгового представника України Тараса Качку на Саміті експортерів.

За словами Качки, юридично ця пропозиція може бути схвалена вже у квітні, адже її вже запропонували на розгляд Європейській комісії. Він зауважив: для України це дуже "хороший документ", оскільки дозволяє розширювати такий самий механізм заборони імпорту на інші неаграрні товари з країн-агресорок, що досі не підпали під санкції - насамперед, товари металургії. 

"Для нас важливо реалізувати проєкт витіснення російської сировини та напівфабрикатів, та заміни їх українськими", - пояснив він.

Як відомо, попри запроваджені проти Росії санкції, гірничо-металургійний комплекс РФ продовжує отримувати значні прибутки від експорту продукції до Євросоюзу.

Так, за 2023 рік ЄС імпортував металопродукції з РФ на €2,4 млрд. І хоча показники зменшились у порівнянні з 2022 роком, поставки поки залишаються на високому рівні.

Крім того, у 12-му пакеті Євросоюз продовжив дію квот на російські сляби ще на чотири роки і фактично послабив раніше введені обмеження. Це викликало хвилю критики з боку європейських та українських металургів, адже фактично це послаблення призвело до спотворення конкуренції на європейському ринку.

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ЄвросоюзТарас Качка