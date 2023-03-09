UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вже не так категорична. Туреччина пом'якшила позицію щодо вступу Швеції до НАТО

Фото: Ібрагім Калин, офіційний представник президента Туреччини (flickr by World Economic Forum)
Автор: Іван Носальський

Туреччина чекає від Фінляндії та Швеції повного виконання меморандуму для членства в НАТО. Скандинавські країни досягли певного прогресу.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet, про це заявив офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин.

За його словами, деякі кроки, які зробили Швеція та Фінляндія для виконання меморандуму, є задовільними, але весь процес ще не завершено.

Калин додав, що Стокгольм пообіцяв більш ефективно працювати з законом, який є однією з умов схвалення Туреччиною членства Швеції в НАТО.

"Ми продовжуватимемо уважно стежити за кроками, пов'язаними з боротьбою з тероризмом. Ми висловили нашу рішучість. Наші відповідні підрозділи обмінялися докладною інформацією зі своїми колегами. Ми чітко заявили. Ми виступаємо за повне виконання угоди. Ми підтримуємо рішення НАТО про розширення", - наголосив представник президента Туреччини.

Нагадаємо, після того, як у Швеції на акції протесту курди спалили Коран, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що скандинавській країні не варто розраховувати на підтримку її членства в НАТО.

При цьому в турецькому МЗС запевняли, що вони можуть розглянути заявку Фінляндії на членство в Альянсі окремо від шведської.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОШвеціяТурцияФинляндия