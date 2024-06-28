Уже 90 подписей. К итоговому коммюнике саммита мира присоединилась еще одна страна
На итоговом коммюнике саммита мира уже 90 подписей. К документу также присоединились Федеративные Штаты Микронезии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Швейцарии.
Согласно данным ведомства, Федеративные Штаты Микронезии присоединились к коммюнике саммита мира в пятницу, 28 июня.
Федеративные Штаты Микронезии, иногда просто Микронезия, - это островное государство в Океании, расположенное на Каролинских островах, к северу от Новой Гвинеи. Микронезия состоит из более чем 600 островов, разбросанных по огромной территории в Тихом океане.
Саммит мира
В середине июня, 15-16 числа, Швейцария стала центром притяжения мировых лидеров. Здесь состоялся знаковый Глобальный саммит мира, посвященный урегулированию конфликта в Украине. На площадке саммита собрались более 100 делегаций из разных стран и организаций, объединенные общей целью – поиск мирного пути к завершению противостояния.
По итогам двухдневной работы участники саммита приняли итоговое коммюнике.
Недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина рассчитывает на проведение второго саммита мира в Саудовской Аравии до конца года.
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