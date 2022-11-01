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Вже не 50 гривень: уряд покращив прогноз щодо курсу долара у 2023 році

Фото: уряд прогнозує долар по 45,8 гривень через рік (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів покращив прогноз щодо курсу гривні до долара у 2023 році. У проекті державного бюджету на 2023 рік до другого читання закладений курс 45,8 гривень на кінець року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до проекту держбюджету (№8000).

"Більш оптимістичні очікування щодо фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів, яка сприятиме підтримці платіжного балансу, зумовили коригування припущення щодо обмінного курсу гривні до долара США на кінець року з 50 грн за долар у попередньому прогнозі до 45,8 грн за долар", - йдеться в документі.

Разом з тим припущення щодо середньорічного значення обмінного курсу залишилось без змін (42,2 грн за долар),

Нагадаємо, у проекті державного бюджету на 2023 рік до першого читання бу закладений середньорічний курс на рівні 42,2 гривень за долар та 50 гривень на кінець року.

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