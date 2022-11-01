Вже не 50 гривень: уряд покращив прогноз щодо курсу долара у 2023 році

Кабінет міністрів покращив прогноз щодо курсу гривні до долара у 2023 році. У проекті державного бюджету на 2023 рік до другого читання закладений курс 45,8 гривень на кінець року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до проекту держбюджету (№ 8000 ).

"Більш оптимістичні очікування щодо фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів, яка сприятиме підтримці платіжного балансу, зумовили коригування припущення щодо обмінного курсу гривні до долара США на кінець року з 50 грн за долар у попередньому прогнозі до 45,8 грн за долар", - йдеться в документі.

Разом з тим припущення щодо середньорічного значення обмінного курсу залишилось без змін (42,2 грн за долар),