Взаимодействие с лидерами фармацевтической отрасли является залогом национальной безопасности, - Ляшко

"Скоординированное взаимодействие с лидерами фармацевтической отрасли является залогом национальной безопасности в условиях пандемии COVID-19 и успешного противостояния другим вызовам для системы здравоохранения страны. Государство заинтересовано в развитии долгосрочного и системного сотрудничества с украинскими фармацевтическими компаниями", - заявил Виктор Ляшко.

По его словам, развитие национального фармпроизводства является одной из целей Национальной экономической стратегии на период до 2030 года, которую правительство одобрило в марте 2021 года.

Сегодня "Дарница" входит в топ-1000 фармацевтических компаний мира. За одну минуту рабочего времени на заводе компании производят 62 ампулы лекарственных средств, 484 таблетки и 14 флаконов капель. Всего же в 2021 году "Дарница" выпустила 181 млн упаковок препаратов, что является наивысшим показателем в Украине, и 22 новых бренда. Неудивительно, что в прошлом году компания в очередной раз заняла первое место по объемам производства лекарственных средств в стране.

Отметим, что таблетки "Цитрамон-Дарница", признанные средством №1 для борьбы с головной болью в Украине, - единственный препарат отечественного производства, который входит в топ-5 аптечных продаж. Между прочим, каждая седьмая упаковка лекарства на полках аптек изготовлена ​​фармацевтической компанией "Дарница".

"В современных условиях мощная и инновационная фарма - это не просто важный элемент здравоохранения, но и неотделимая составляющая национальной безопасности страны. Можно даже сказать - ее биобезопасности, - считает председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив. - Украинский рынок является для нас приоритетным, и поэтому "Дарница" фокусируется на создании эффективных, безопасных и доступных лекарственных средств для украинцев".

В "Дарнице" отметили, что готовы сотрудничать с правительством для развития отечественной фармацевтической отрасли. Среди направлений дальнейшего сотрудничества выделили развитие биотехнологий, внедрение инновационных методик научных исследований, а также разработку действенных и безопасных средств борьбы с COVID-19.

"Фарма с постоянными потребностями в оптимизации производства и сложных технологиях для разработки и исследований всегда была на острие инновационного развития Украины. Заимствование наших наработок государством - это естественный процесс, и мы с удовольствием переведем его в официальный формат. Например, при поддержке Минздрава и руководства страны в целом "Дарница" может помочь в создании в Украине полноценного антикоронавирусного хаба, который обеспечит вакцинами, а также профилактическими и терапевтическими средствами и страну, и Восточную Европу", - отметил Дмитрий Шимкив.

Уже сейчас Дарница экспортирует свои лекарственные средства в 15 стран ЕС, СНГ, Ближнего (Среднего) Востока и Восточной Азии и работает над расширением рынков сбыта. Компания имеет сертификацию надлежащей производственной практики (Good Manufacturing Practice - GMP), которую регулярно получает начиная с 2002 года. Ежегодный темп роста экспорта компании составляет около 30%.