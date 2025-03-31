Взаємні мита будуть застосовані до всіх країн, - Трамп

Своєю заявою президент США розвіяв чутки про те, що він може обмежити початковий обсяг мит.

"Почнемо з усіх країн, подивимося, що вийде... Я не чув жодної чутки про 15 країн, 10 або 15", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.

Зазначимо, що Трамп має намір ввести так звані взаємні тарифи 2 квітня. Це стане ключовим елементом його плану з відновлення балансу у світовій торгівлі та стимулювання американського виробництва, а також дасть змогу збирати тарифні платежі для фінансування пріоритетів своєї внутрішньої політики. Серед них - продовження податкових пільг, запроваджених у його перший президентський термін, і нові податкові послаблення, обіцяні під час передвиборчої кампанії 2024 року.

Білий дім поки що не уточнив, які саме тарифи буде запроваджено, як їх розраховуватимуть і що мають зробити країни, щоб отримати бажані винятки. Трамп також заявив, що його тарифи враховуватимуть нетарифні бар'єри інших країн, але поки що не пояснив, як здійснюватимуться ці розрахунки. Адміністрація також не повідомила, коли саме нові тарифи набудуть чинності.

"Ми ставитимемося до них набагато краще, ніж вони ставилися до нас, але для країни це суттєві гроші", - додав президент США.