Выживание на дороге: в Киеве состоялись практические тренинги по безопасности дорожного движения

20-22 июля в Киеве состоялись практические тренинги по безопасности дорожного движения, которые провел образовательный центр Safety Park. Занятия проходили на автодроме "Чайка" и на территории паркинга гипермаркета "Ашан" на Почайной

Лекции прошли в рамках комплексного курса #Курс100, на котором 500 украинцев бесплатно обучают мировых практик и инструментов защиты жизни и здоровья в 15 направлениях безопасности. Интересно, что среди студентов курса есть представители разных возрастов и профессий: педагоги, школьники, ученики ВУЗ, журналисты, госслужащие, общественные деятели, бизнесмены, медики и другие.

"Я мама, журналист и общественный деятель, поэтому знания, которые я получаю на курсе, для меня очень полезны. В каждой лекции есть информация, которая становится инсайтом для меня – и я делюсь ею на страницах своего онлайн-журнала, так как эти важные знания необходимо иметь каждому человеку. А практические занятия помогают глубже усвоить материал и закрепить знания!" – рассказала студентка курса Наталия Рыбачик.

Организаторы курса ставят перед собой цель изменить политику безопасности страны, сформировав класс компетентных людей, которые после окончания курса будут приближать стандарты безопасности жизни в Украине до уровня европейских стран, распространяя полученные знания среди населения. Поэтому после прохождения обучения каждый студент обязуется научить минимум 100 человек одной из тем курса.

В течение трех дней практических тренингов 20-22 июля студенты узнали от сертифицированных инструкторов и экспертов-практиков: что такое экстремальное (extreme driving) и защитное вождение (defensive driving), что делать, если сложилась аварийная ситуация за рулем, и как предусмотреть и не попасть в опасность на дороге; какой должна быть эффективная защита на мотобайке и как ее правильно подобрать; что делать, когда человек является участником или свидетелем ДТП; а также как человеку в инвалидной коляске приспособиться к жизни в украинских инфраструктурных и культурных реалиях.

Лекторами тренингов выступили: программный менеджер ОО "Группа активной реабилитации" Ульяна Пчелкина, директор ОО MotoHelp Дмитрий Буренин, директор тренинговой компании "Центр специальной подготовки" Олег Картавый и инструктор-преподаватель "Центра специальной подготовки" Виктор Плотников, инструкторы центра безопасного управления автомобилем "Твоя безопасность" - Геннадий Мазепа и Дмитрий Павлов, инструкторы школы автодрома "Чайка" - Артем Шабазов и Олег Сухоруков, основатель мотошколы The Riders Леонид Каллаш и ведущий мототренер школы The Riders Александр Бобер.

Организаторы сообщили, что в рамках #Курс100 образовательный центр Safety Park несколько раз в месяц проводит бесплатные открытые онлайн-лекции для всех желающих. Посмотреть прошлые лекции можно YouTube-канале проекта, а следить за новыми – на страницах в Facebook и Instagram.

Место для проведения тренингов предоставили: автодром "Чайка", гипермаркет "Ашан" и компания "Ceetrus Украина".