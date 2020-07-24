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Выживание на дороге: в Киеве состоялись практические тренинги по безопасности дорожного движения

Пресс-релизы, Пятница 24 июля 2020 10:14
Выживание на дороге: в Киеве состоялись практические тренинги по безопасности дорожного движения

20-22 июля в Киеве состоялись практические тренинги по безопасности дорожного движения, которые провел образовательный центр Safety Park. Занятия проходили на автодроме "Чайка" и на территории паркинга гипермаркета "Ашан" на Почайной

Лекции прошли в рамках комплексного курса #Курс100, на котором 500 украинцев бесплатно обучают мировых практик и инструментов защиты жизни и здоровья в 15 направлениях безопасности. Интересно, что среди студентов курса есть представители разных возрастов и профессий: педагоги, школьники, ученики ВУЗ, журналисты, госслужащие, общественные деятели, бизнесмены, медики и другие.

"Я мама, журналист и общественный деятель, поэтому знания, которые я получаю на курсе, для меня очень полезны. В каждой лекции есть информация, которая становится инсайтом для меня – и я делюсь ею на страницах своего онлайн-журнала, так как эти важные знания необходимо иметь каждому человеку. А практические занятия помогают глубже усвоить материал и закрепить знания!" – рассказала студентка курса Наталия Рыбачик.

Выживание на дороге: в Киеве состоялись практические тренинги по безопасности дорожного движения

Организаторы курса ставят перед собой цель изменить политику безопасности страны, сформировав класс компетентных людей, которые после окончания курса будут приближать стандарты безопасности жизни в Украине до уровня европейских стран, распространяя полученные знания среди населения. Поэтому после прохождения обучения каждый студент обязуется научить минимум 100 человек одной из тем курса.

В течение трех дней практических тренингов 20-22 июля студенты узнали от сертифицированных инструкторов и экспертов-практиков: что такое экстремальное (extreme driving) и защитное вождение (defensive driving), что делать, если сложилась аварийная ситуация за рулем, и как предусмотреть и не попасть в опасность на дороге; какой должна быть эффективная защита на мотобайке и как ее правильно подобрать; что делать, когда человек является участником или свидетелем ДТП; а также как человеку в инвалидной коляске приспособиться к жизни в украинских инфраструктурных и культурных реалиях.

Выживание на дороге: в Киеве состоялись практические тренинги по безопасности дорожного движения

Лекторами тренингов выступили: программный менеджер ОО "Группа активной реабилитации" Ульяна Пчелкина, директор ОО MotoHelp Дмитрий Буренин, директор тренинговой компании "Центр специальной подготовки" Олег Картавый и инструктор-преподаватель "Центра специальной подготовки" Виктор Плотников, инструкторы центра безопасного управления автомобилем "Твоя безопасность" - Геннадий Мазепа и Дмитрий Павлов, инструкторы школы автодрома "Чайка" - Артем Шабазов и Олег Сухоруков, основатель мотошколы The Riders Леонид Каллаш и ведущий мототренер школы The Riders Александр Бобер.

Организаторы сообщили, что в рамках #Курс100 образовательный центр Safety Park несколько раз в месяц проводит бесплатные открытые онлайн-лекции для всех желающих. Посмотреть прошлые лекции можно YouTube-канале проекта, а следить за новыми – на страницах в Facebook и Instagram.

Место для проведения тренингов предоставили: автодром "Чайка", гипермаркет "Ашан" и компания "Ceetrus Украина".

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