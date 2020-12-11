ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Выводы Венецианской комиссии учтут при подготовке судебной реформы

Киев, Пятница 11 декабря 2020 16:44
Выводы Венецианской комиссии учтут при подготовке судебной реформы
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине учтут выводы Венецианской комиссии по ситуации с Конституционным судом при подготовке судебной реформы. Юристы уже изучают документы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает сайт президента.

По его словам, юристы Офиса президента и Верховной рады анализируют выводы и рекомендации Венецианской комиссии, чтобы оперативно их учесть. Он также предложил комиссии по вопросам правовой реформы проработать эти рекомендации при подготовке судебной реформы.

"Кроме того, стоит четкая задача - провести тщательный аудит и оценку эффективности осуществленных ранее реформ. Считаю, что только имея такой анализ, мы сможем исправить ошибки и создать законодательство, согласованное с Конституцией Украины, международно-правовыми обязательствами и рекомендациями Венецианской комиссии", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Венецианская комиссия опубликовала вывод о последствиях решения Конституционного суда, которым отменили ряд положений антикоррупционного законодательства. В частности, она подчеркнула, что любое решение КСУ должно выполняться, хотя он и не должен брать на себя функции парламента.

Также комиссия обнародовала решение по вопросу реформирования КСУ, в котором рекомендует четко сформулировать ограничение сфер Конституционного суда по конкретным вопросам. Также предполагается, что суд обяжут указывать конкретные причины признания неконституционным каждого положения закона.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийКонституционный суд УкраиныВенецианская комиссия

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь