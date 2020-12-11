Выводы Венецианской комиссии учтут при подготовке судебной реформы

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В Украине учтут выводы Венецианской комиссии по ситуации с Конституционным судом при подготовке судебной реформы. Юристы уже изучают документы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает сайт президента.

По его словам, юристы Офиса президента и Верховной рады анализируют выводы и рекомендации Венецианской комиссии, чтобы оперативно их учесть. Он также предложил комиссии по вопросам правовой реформы проработать эти рекомендации при подготовке судебной реформы.

"Кроме того, стоит четкая задача - провести тщательный аудит и оценку эффективности осуществленных ранее реформ. Считаю, что только имея такой анализ, мы сможем исправить ошибки и создать законодательство, согласованное с Конституцией Украины, международно-правовыми обязательствами и рекомендациями Венецианской комиссии", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Венецианская комиссия опубликовала вывод о последствиях решения Конституционного суда, которым отменили ряд положений антикоррупционного законодательства. В частности, она подчеркнула, что любое решение КСУ должно выполняться, хотя он и не должен брать на себя функции парламента.

Также комиссия обнародовала решение по вопросу реформирования КСУ, в котором рекомендует четко сформулировать ограничение сфер Конституционного суда по конкретным вопросам. Также предполагается, что суд обяжут указывать конкретные причины признания неконституционным каждого положения закона.