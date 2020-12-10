Вытащить Украину из кризиса сможет только настоящий профессионал, - эксперт

Фото: Кабинет министров Украины (РБК-Украина)

В условиях прогнозируемого бюджетного кризиса, выход из которого власть "новых лиц" видит в повышении тарифов, обвале курса национальной валюты и бесконечных иностранных заимствованиях, необходимо вернуть к управлению страной настоящего профессионала с успешным опытом преодоления мирового кризиса.

Об этом заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук в Facebook.

По его мнению, таким профессионалом, в частности, является дважды премьер-министр Юлия Тимошенко.

"Осенние местные выборы, где партия Тимошенко получила лучший результат по стране среди партий, оппонирующих "зеленой" власти, четко показали: украинцы требуют от президента и парламента сформировать профессиональное и ответственное правительство во главе с Тимошенко. И это не вопрос политических амбиций. Это вопрос выживания страны и каждого из нас", - считает эксперт.

Он напомнил, что во время премьерства Тимошенко в 2008-2009 годах украинцы практически не ощутили на себе последствия мирового экономического кризиса. Так же, по его мнению, можно было бы избежать и нынешнего коронавирусного коллапса, чтобы властное большинство приняло к сведению подготовленный командой "Батькивщины" пошаговый план выхода страны из кризиса.

Корнейчук подчеркивает, что среди других оппозиционеров лидер "Батькивщины" качественно отличается как раз тем, что постоянно вместе со своей командой предлагает властям свою экспертную помощь - антикризисные меры и стратегии, призванные поддержать экономику и защитить социальные гарантии граждан.

"В отличие от других "оппозиционеров", которые потирают руки в предвкушении коллапса в стране, Тимошенко постоянно проявляет позицию политика-государственника - системно предлагая властям конструктивные решения для спасения страны, даже находясь в оппозиции", - замечает эксперт.

Напомним, на местных выборах по числу избранных депутатов "Батькивщина" уступила лишь партии "Слуга народа" и стала лучшей среди оппозиционных сил, проведя в местные советы более 4500 депутатов.