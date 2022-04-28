Выставим счет России за каждый разрушенный квадратный метр дорог "Укравтодор"

После разминирования дорог "Укравтодор" немедленно начал детальную оценку разрушений дорожной и мостовой инфраструктуры. Для того чтобы подсчет был точным и простым, разрабатывается методология оценки ущерба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Андрея Ивко.

"Наша задача - наладить перевод собранных данных о разрушенных мостах и дорогах в денежный эквивалент. Украина будет требовать компенсации от России, мы выставим им счет за каждый разрушенный квадратный метр", - заявил Ивко.

По его данным, общая протяженность дорог, пострадавших из-за войны, составляет около 23 тысяч километров. Уничтожено 300 искусственных сооружений.

"Государственное агентство автомобильных дорог Украины перешло на “военные рельсы” и сейчас работает на двух направлениях: восстановление транспортного сообщения на освобожденных территориях и подготовка восстановления дорожной инфраструктуры", - сообщил Ивко.

Так, после того, как в начале апреля украинские войска выбили русские за пределы государственной границы, Укравтодор начал координировать очистки дорог. На сегодня более 600 км дорог и улиц различных форм собственности Киевщины, Черниговщины и Сумщины убраны. Удалось восстановить проезд 20 искусственными сооружениями.

Для того, чтобы проезд по основным магистралям в освобожденных областях был безопасным, дорожные бригады на Киевщине, Черниговщине, Харьковщине и Черниговщине начали проводить ямочный ремонт. В первую очередь обеспечивается проезд между областными центрами, на эвакуационных маршрутах.

"Как мы убедились, свежее покрытие на государственных дорогах кое-где выдержало обстрелы. Местами достаточно будет заменить верхний слой. Однако масштабное строительство неизбежно на взорванных мостах и старых дорогах. Поэтому еще один вектор работы команды Укравтодора - наработки решений, которые позволят после победы ремонтировать инфраструктуру быстро и качественно", - сказал Ивко.

В частности, "Укравтодор" работает над упрощением и сокращением сроков на проектирование дорог и искусственных сооружений. А вместе с командой "Прозоро" разрабатывает законодательный пакет, который ускорит тендерные процедуры с сохранением открытости и доступности для отечественных и иностранных компаний.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что ущерб, нанесенный инфраструктуре в результате войны, составляет почти 90 миллиардов долларов.