Высший совет правосудия уволил главу Государственной судебной администрации

Фото: Зиновий Холоднюк (pep.org.ua)

Высший совет правосудия принял решение об увольнении Зиновия Холоднюка с должности главы Государственной судебной администрации Украины. Холоднюка уволили по собственному желанию.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Высший совет правосудия 21 октября получил заявление Холоднюка о его увольнении с должности по собственному желанию.

Холоднюк перестанет выполнять обязанности главы Государственной судебной администрации 30 октября.

Напомним, 22 октября источники РБК-Украина в Государственной судебной администрации рассказали, что Холоднюк написал заявление об увольнении.

Как писало РБК-Украина, 1 октября Высший антикоррупционный суд отстранил Холоднюка от должности председателя Государственной судебной администрации Украины, ведь он проходил подозреваемым по делу экс-главы Окружного административного суда города Киева Павла Вовка.

Добавим, главе ОАСК инкриминируют попытку захвата власти, а также влияние на Высшую квалификационную комиссию судей. Кроме судей ОАСК в деле фигурируют Холоднюк и четверо юристов.