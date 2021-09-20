Высокие тарифы на перевозку не сделают УЗ прибыльной, нужно увеличивать базу клиентов, - экономист

"Когда речь идет о перевозке основных грузов - железная руда, уголь, зерновые, металлы, нефтепродукты и т.д. То есть вещи, которые являются массовыми - песок, щебень, то что нужно для строительства - это массовые виды продукции. То задача ваша (УЗ - ред.) не в том, чтобы максимально увеличить тарифы, больше наварить... К чему это приводит? Потому что вместо того, что часть идет затем в частный сектор, еще и другое дело. Если брать аграриев, то что они делают? Они начинают везти все это путями, разбивая их", - пояснил Кушнирук.

Он подчеркнул: от повышения тарифов УЗ вместо ожидаемых дополнительных доходов только теряет, ведь ее клиенты ищут другие возможности для перевозок. Поэтому акцент в своей политике компания должна делать на увеличение количества своих клиентов, для чего нужно улучшать сервис перевозок и установить обоснованные тарифы.

"Эти массовые грузы не должны давать суперприбыль, но они вам дают главное, они вам дают поток, денежный постоянный поток. И это для любого бизнеса очень важно", - сказал Кушнирук.