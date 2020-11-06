Высокие тарифы на грузовые перевозки снижают конкурентоспособность Украины в ЕС, - эксперт

Фото: грузовые вагоны (РБК-Украина)

Уменьшение стоимости перевозок грузов железной дорогой будет стимулировать экономику Украины.

Об этом заявил руководитель группы IiPCM "Управление государственными инвестициями в транспортной отрасли" Эбби Адхами.

По его словам, для Украины важно сохранить статус транзитного государства, и снижать стоимость перевозки грузов железной дорогой, что позволит производителям успешно конкурировать на европейских рынках.

"Каждый доллар, добавленный в стоимость транспортировки продукта, делает этот продукт менее конкурентоспособным. Поэтому в то время, когда европейские границы открыты, критически важно, чтобы стоимость транспорта была минимальной", - объяснил Адхами.

Кроме того, по его мнению, уменьшение тарифов на перевозку грузов железной дорогой может стать стимулом для развития экономики страны.

"В долгосрочной перспективе потенциал Украины, как транзитной страны, огромный. Если увеличиваются объемы и конкуренция, то одной из основных целей для стимулирования экономики, должно быть сокращение стоимости грузоперевозок", - считает Адхами.

Напомним, ранее исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции Сергей Кудрявцев отметил, что тарифы "Укрзализныци" на грузоперевозки очень высокие, и их снижение позволит отечественным экспортерам конкурировать на мировом рынке.

В свою очередь генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт сообщил, что снижение тарифов на грузоперевозки железной дорогой поддержит предприятия горно-металлургического комплекса в условиях кризиса.