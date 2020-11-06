Високі тарифи на вантажні перевезення знижують конкурентоспроможність України в ЄС, - експерт

Фото: вантажні вагони (РБК-Україна)

Зменшення вартості перевезень вантажів залізницею буде стимулювати економіку України.

Про це заявив керівник групи IiPCM "Управління державними інвестиціями в транспортній галузі" Еббі Адхами.

За його словами, для України важливо зберегти статус транзитної держави, і знижувати вартість перевезення вантажів залізницею, що дозволить виробникам успішно конкурувати на європейських ринках.

"Кожен долар, доданий у вартість транспортування продукту, робить цей продукт менш конкурентоспроможним. Тому в той час, коли європейські кордони відкриті, критично важливо, щоб вартість транспорту була мінімальною", - пояснив Адхами.

Крім того, на його думку, зменшення тарифів на перевезення вантажів залізницею може стати стимулом для розвитку економіки країни.

"У довгостроковій перспективі потенціал України, як транзитної країни, величезний. Якщо збільшуються обсяги і конкуренція, то однією з основних цілей для стимулювання економіки, має бути скорочення вартості вантажоперевезень", - вважає Адхами.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції Сергій Кудрявцев зазначив, що тарифи "Укрзалізниці" на вантажоперевезення дуже високі, і їх зниження дозволить вітчизняним експортерам конкурувати на світовому ринку.

Своєю чергою генеральний директор УНПА "Укркокс" Анатолій Старовойт повідомив, що зниження тарифів на вантажні перевезення залізницею підтримає підприємства гірничо-металургійного комплексу в умовах кризи.