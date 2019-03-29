Высокая явка уменьшает возможность злоупотреблений на выборах, - политолог

Чем больше украинцев придут на избирательные участки 31 марта и отдадут свой голос за того или иного кандидата в президенты, тем меньше вероятность злоупотреблений со стороны участников избирательного процесса. Такое мнение высказал политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Чем больше людей проголосует, тем меньше будет злоупотреблений. Голосами тех, кто не приходит, могут воспользоваться, использовать технологию так называемых мертвых душ. То есть могут проголосовать за тех, кто не пришел, в пользу тех, кто контролирует власть", – заявил Владимир Фесенко.

По словам эксперта, от явки на выборах зависит легитимность будущей власти.

"Чем выше будет явка на выборах, тем больше будут уважать нашу демократию и общество. От легитимности выборов будет зависеть легитимность новой власти. Если будут сомнения в методах победы, в частности относительно подкупа, тогда будут большие сомнения в легитимности главы государства", – сказал он.

В то же время Владимир Фесенко подчеркнул, что выборы – это возможность повлиять на власть демократическим способом.

"Если что-то не нравится во власти – это ваш шанс раз в 5 лет прийти, проголосовать и выразить свое недовольство. Это может повлиять на смену власти, и это демократия дает такую возможность. Все желающие повлиять на власть и проявить гражданские чувства должны прийти и проголосовать. Это очень существенно повлияет на политическую ситуацию в стране", – подчеркнул эксперт.