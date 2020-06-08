Вышли в прокат: за что снимают и как продают украинское кино

Еще прошлой осенью власти планировали увеличить госфинансирование киноиндустрии в Украине. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. После изменений госбюджета в апреле траты Госкино на кинопроизводство сократили с 775 млн гривен до 455 млн гривен.

И хотя сумму урезали, о тотальном дефиците средств говорить не приходится, считает кинопродюсер Сергей Лавренюк. "Но 455 миллионов гривен – это сумма, которой могло бы быть достаточно только при наличии альтернативных способов финансирования", – поясняет он.

Трудности в отрасли грядут не только из-за сокращения финансирования. В Украине на карантин вынуждено ушли все сети кинотеатров. Некоторые из них планируют начать работу только к концу году.

"Делать это раньше, учитывая отсутствие крупных релизов в прокате и психологический страх людей ходить в кино, просто нерентабельно", – говорит директор дистрибьюторской компании "Аврора фильм" Роман Мартыненко.

Урезание финансирования кинопроизводства, по его мнению, в нынешние непростые времена представляется крайне недальновидным решением. Особенно если говорить о развитии патриотического кино.

"Оставлять неприкрытым этот фронт во время противостояния Украины пропагандистски мощному агрессору как минимум неумно. Дух, который заложен в патриотические ленты, формирует вкусовой и моральный остов зрительского восприятия", – уверен Мартыненко.

Снижение объема госдотаций в кинопроизводство приведет к закономерному сужению рынка и падению качества кинопродукции, считает режиссер Станислав Капралов. И после этого, по его мнению, неизбежна трудовая миграция украинских специалистов в Европу и США.

Но возможен и другой сценарий развития событий, при котором Украина станет "обслуживающим сервисом" для зарубежных кинематографистов. Правда, такой вариант Капралов считает менее вероятным.

"Если прекратить финансирование, украинское кино закончится полностью. Кто-то говорит: мы подождем, когда деньги вернутся. Но это полная чушь. Так все развалится. Если прекратить проведение питчингов, то есть, презентаций сценарных идей инвесторам, кино не будет сниматься последующие два года. А если это случится – конец рынку", – подчеркивает режиссер.

В украинском кино и до карантина существовали сложности, на которые обращают внимание эксперты – законодательная база об инвестициях, образование и инфраструктура.

В том, что есть необходимость менять законодательство, уверен режиссер Владимир Лерт, ранее работавший в Голливуде. Он сам является продюсером своих фильмов, и не скрывает, что искать деньги на кино – процесс не из легких. Госфинансирование, по мнению режиссера, играет чрезвычайно важную роль, в том числе, для зрительского кино, которое может быть коммерчески успешным.

"Вот приняли закон о возврате 25% от прокатных средств иностранных кинокомпаний (речь о законодательном акте №76-IX – ред.). Но ситуация в Украине нестабильна, иностранцы боятся риска. В этом свете нам стоит подумать о мотивации внутреннего инвестора", – убежден Лерт.

Катастрофически несовершенным украинское законодательство по части кино считает и режиссер Юрий Леута, работавший много лет во Франции. "Законодательная база украинского кино нежизнеспособна в принципе. Без ее реформирования под европейские нормы отрасль не сможет полноценно развиваться", – говорит режиссер.

Система отношений киноотрасли с государством в целом, по его мнению, требует реорганизации. Помимо прямых инвестиций в производство, нужно, чтобы государство помогало в развитии инфраструктуры прокатчиков, внедряло современную систему образования профессиональных кадров и способствовало привлечению инвесторов на законодательном уровне, считает Леута.

"В Украине мало кинотеатров, низкая покупательская способность, скудный интерес к своей культуре. Это формирует недостаточную окупаемость отечественного кино", – констатирует режиссер.

Продюсер Сергей Лавренюк подтверждает, что в Украине недостаточное количество кинозалов. Их строительство в формате мультиплекс, то есть с большой вместимостью для одновременного проката различных картин разного производства, должно поддерживаться государством.

"Очевидно, что это частный бизнес, но его важно поддерживать на законодательном и инфраструктурном уровнях. Да, существуют программы финансирования строительства кинотеатров в регионах, но, видимо, их недостаточно", – говорит продюсер.

Кинопрокатчик должен знать, что сможет заработать на фильме, рассуждает собеседник. Купить ленту в прокат недешево. А если кинотеатров мало, то и билеты будут дороже. Отсюда, по его мнению, и заниженный интерес украинского зрителя к отечественному прокатному продукту.

По мнению режиссера монтажа картины "Дике поле" Александра Черного, значение имеют не только объемы госфинансирования и количество прокатных экранов в стране. Важными аспектами для развития отечественного кинематографа является завоевание доверия украинского зрителя и понимание единой стратегии развития киноотрасли.

Госдотации, питчинги и красные дорожки

Госфинансирование осуществляется через Государственное агентство по вопросам кино. Именно сюда подаются конкурсные заявки. Проекты рассматривает конкурсная комиссия, которая и принимает решение о выделении денег.

Госкино в полном объеме финансирует детские, анимационные и дебютные фильмы украинских режиссеров, которые подают заявки на участие в конкурсах. Бюджеты лент других жанров распределяются в соотношении 80% на 20%. Причем 80% от государства авторы фильма смогут получить только в том случае, если подтвердит, что имеют в наличии остальную сумму.

Количество заявок на финансирование фильмов, как поясняют в Госкино, зависит от количества конкурсов кинопроектов. В 2019 году на два конкурса подавались 512 кинопроектов. Конкурс кинопроектов происходит по стандартам, регламентированным указом Минкульта. В основном победители конкурса – фильмы образовательной или патриотической направленности.

Кроме прочего, в Украине по-прежнему существует артхаусное кино, чаще всего получающее дотации от частных инвесторов. Режиссер Александр Шапиро считает такой метод производства самым независимым. В этом случае для успеха фильма, настаивает режиссер, госфинансирование не столь важно, но важен четкий творческий концепт и умение презентовать свое кино инвесторам. Это обычная, принятая во всем мире процедура знакомства потенциальных спонсоров с основными идеями будущего проекта. Цель знакомства – получение денег на съемки.

О каком бы украинском кино не шла речь, коммерческом или ориентированном на узкий круг зрителей, рост его качества несомненен. "Это с радостью можно утверждать, учитывая последние успехи украинского кино на международных фестивалях класса "А", проходящих, например, в Каннах, Берлине, Карловых Варах и прочих", – заверили РБК-Украина в Госагентстве по вопросам кино.

Развитие украинской киноиндустрии в последние пять лет связано со сменой власти, Майданом и увеличением инвестиций в эту отрасль, уверены эксперты. "Скачок развития украинского и патриотического кино в Украине связан с событиями 2014 года, когда из проката ушли российские продукты. И это было хорошим трендом", - говорит Сергей Лавренюк.

Эту точку зрения подтверждает режиссер Александр Черный. По его мнению, увеличение госфинансирования – основная причина, послужившая толчком к качественному развитию киноотрасли.

С 2011 по 2014 годы на производство украинских фильмов государство выделяло 391,5 млн гривен. За это время при поддержке государства украинские кинематографисты сняли 105 картин, среди них было 78 патриотических. Но среди работ было мало полнометражных картин для широкого проката.

Тогда как с 2015 по 2019 год на производство украинского кино из госбюджета выделили рекордные 1,7 млрд гривен. За это время при поддержке Госкино сняли 131 фильм, 83 из них – патриотического направления. Причем в числе работ были и полнометражные киноленты, которые ушли в прокат и принесли кассовые сборы.

В последние годы кардинально сменилось качество и формат лент, утверждают в Госкино. "До 2014 года больше снимали "короткий метр", мультипликацию. Хотя и такие картины как "Племя" Слабошпицкого, выразительное авторское кино, тоже были. Но их было мало. После Майдана появились украинские картины, которые шли в кинотеатрах, на них ходил зритель, они собирали кассовые боксы", – пояснил начальник управления государственного регулирования и реализации кинопроектов Госкино Артем Голосов.

Самым успешным в прокате за последние годы стал фильм "Круты", снятый в 2018 году. Лента собрала более 7 млн гривен кассовых сборов при общем бюджете 53 млн гривен. И 25 млн гривен из этой суммы выделило Госкино.

Зритель также оценил картину "Заборонений" 2019 года о репрессированном украинском поэте Василии Стусе. Фильм собрал в прокате около 7 млн гривен, но на него потратили чуть более 38 млн гривен, 19 млн гривен из которых – за счет госбюджета.

Историческая драма "Чорний ворон" по роману украинского писателя Василия Шкляра, снятая в прошлом году, обошлась производителям почти в 27 млн гривен, 5 млн гривен из них дало государство. Картина собрала в прокате чуть больше 4 млн грн.

Как у других

Госфинансирование важно, настаивает режиссер Юрий Леута. Это на 90% залог конкурентности рынка. Но подход, по его мнению, должен быть категорически пересмотрен.

"Госкино должно иметь свои счета и источники пополнения собственной "кассы". Примерно так работает французский фонд CNC. Понятие госзаказа там нет. Это атавизм", – уточняет Леута.

Французский фонд CNC номинально подчиняется местному Минкульту, но существует самостоятельно. Министерство культуры выполняет только регуляторно-контролирующую функцию. По сути, все французское кино снимается и существует за счет двух основных источников пополнения бюджета CNC: сбора с единого билета (10% или 141 млн евро в год) и налогов с ТВ за размещение рекламы (510 млн евро в год).

"В европейскую киноиндустрию в целом активно вкладываются телеканалы, на втором месте по инвестициям – госфинансирование", – объясняет режиссер.

В европейских странах финансирование редко получают из одного источника, подтверждает Сергей Лавренюк. "Всегда привлекается поддержка других специализированных фондов, присутствует спонсорство, меценатство, часто – копродукция (совместное производство) и кеш рибейты (возврат вложенных средств)", – поясняет кинопродюсер.

Частные инвестиции в кинопроизводство часто поступают параллельно с налоговыми преференциями от государства. Кроме того, в Италии и Германии сильная позиция у региональных фондов поддержки кино.

"В Польше, например, каждое воеводство имеет свою кинокомиссию, свой региональный кинофонд. Поляки смотрят гораздо больше польского кино. У нас только около 10% украинских фильмов посмотрели на внутреннем рынке в 2018 году. В то время как в Польше этот показатель достигал почти 30% уже два года назад", – резюмировал Сергей Лавренюк.