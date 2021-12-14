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Выше 35 градусов тепла: Арктика побила температурный рекорд

Автор: Иванна Шовкун

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) зарегистрировала новый температурный рекорд в Арктике. Там в июне 2020 года столбики термометров показали +38 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ООН.

Такую погоду зафиксировали в городе Верхоянске в Сибири. Отмечают, что подобная температура "более подходящая для Средиземноморья, чем для Арктики". Летом 2020 года температура в арктической зоне Сибири была на 10 градусов выше нормы.

По данным ООН, такая аномальная погода стала причиной масштабных пожаров и потери льда. Генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас заявил о сигнале изменения климата на Земле.

"Этот новый для Арктики рекорд является очередным показателем в серии наблюдений, поступивших в Архив данных ВМО об экстремальных метеорологических и климатических явлениях и ставших тревожным сигналом изменения нашего климата", - сказал он.

Напомним, в Антарктиде зафиксировали рекордную высоту снежного покрова. Около украинской антарктической станции "Академик Вернадский" засыпало даже гнезда пингвинов.

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Арктика