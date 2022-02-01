Как выросли цены на социально значимые товары за последнюю неделю: мониторинг Минэкономики

Министерство экономики обнародовало данные мониторинга цен на социально значимые товары за неделю с 24 января по 28 января 2022 года. Среди 30 товаров существенно подорожали овощи, лекарства и бензин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минэкономики .

По данным мониторинга в целом по Украине зафиксирован рост цен:

ржаной, пшенично-ржаной - на 1,1% до 25,23 гривен за килограмм,

капуста белокочанная - на 2,8% до 20,31 гривен за килограмм,

лук репчатый - на 1,8% 14,68 гривен за килограмм,

морковь - на 3,5% до 15,35 гривен за килограмм.

В то же время яйца куриные категории С1 подешевели на -5,7% до 31,73 гривен за десяток.

Антибиотики отечественные подорожали на 2,6% до 39,67 гривен за 10 таблеток, антибиотики импортные - на 2,1% до 89,26 гривен за 10 таблеток, жаропонижающие и обезболивающие препараты импортные - на 1,5% до 19,30 гривен за упаковку.

Бензин А-95 за неделю подорожал на 3,5% до 32,62 гривен за литр, дизельное топливо - на 3,9% до 31,80 гривен за литр.