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Как вырастут цены в Украине: прогноз Минэкономики еще более пессимистичен, чем НБУ

Новина українською →
Украина, Вторник 26 июля 2022 13:08
Как вырастут цены в Украине: прогноз Минэкономики еще более пессимистичен, чем НБУ Фото: цены будут расти по 30% в год (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минэкономики ожидает роста индекса потребительских цен в 2022 до 31-32% на конец года. Такой прогноз был озвучен во время коллективных переговоров по установлению размера минимальной заработной платы на 2023 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

По ожиданиям министерства, в 2023 году инфляция составит 30%, что значительно хуже прогноза Национального банка (20%).

В Минэкономики прогнозируют, что падение ВВП Украины в 2022 году может достичь 30-35%.

При этом было отмечено, что данный прогноз может меняться в зависимости от ситуации и принятых решений.

Напомним, НБУ прогнозирует, что в 2022 году инфляция в Украине достигнет 31%. По прогнозу НБУ, в 2023 году инфляция составит 20,7%, в 2024 году - 9,4%.

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Министерство экономики
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