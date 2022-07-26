Як зростуть ціни в Україні: прогноз Мінекономіки ще більш песимістичний, ніж НБУ

Мінекономіки очікує зростання індексу споживчих цін у 2022 до 31-32% на кінець року. Такий прогноз був озвучений під час колективних переговорів щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2023 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Федерації профспілок України ( ФПУ ).

При цьому було зазначено, що даний прогноз може змінюватися залежно від ситуації та прийнятих рішень.

У Мінекономіки прогнозують, що падіння ВВП України 2022 році може сягнути 30-35%.

За очікуваннями міністерства, у 2023 році інфляція становитиме 30%, що значно гірше прогнозу Національного банку (20%).

Нагадаємо, НБУ прогнозує, що в 2022 році інфляція в Україні досягне 31%. За прогнозом НБУ, в 2023 році інфляція складе 20,7%, в 2024 році - 9,4%.

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