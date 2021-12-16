Выращивание саженцев плодовых кустарников

Плодовые кустарники не подвержены моде, как цветущие, они являются источником полезных витаминов и у их сочных, вкусных ягод масса почитателей. Плодово-ягодные кустарники — незаменимая культура у садоводов. К тому же, их декоративный вид порой, ничуть не уступает цветущим кустарникам. Традиционно, когда речь идет о ягодных кустарниках, в мыслях появляются ягоды крыжовника, малины, смородины черной и красной, ежевики, а также голубики, жимолости и конечно же облепихи. Планируя посадку этих растений важно помнить, что купить саженцы плодовых кустарников необходимо в проверенном месте, например здесь — https://florium.ua/ru/fruit-shrubes/.

Ягодные кустарники выращивают без специальных знаний, вам понадобится только базовая сноровка и немного информации. Все плодовые кустарники делятся на раннеспелые и позднеспелые. Высаживая и те и те, вы обеспечиваете себя практически круглогодичным урожаем. Ведь, как известно, все ягоды с легкостью замораживают, консервируют в виде варенья, компотов, джемов, создавая таким образом полезные и вкусные заготовки на зиму.

Ягодные и плодовые кустарники, особенности выращивания

Сажая ягодные кустарники важно понимать, что место для каждого вида должно быть свое. Как правило, они не растут на одном месте дольше 10 - 15 лет. Черная смородина и жимолость иногда хорошо переносят тень, при правильном уходе, но в целом все плодовые кустарники любят солнечные места. Иногда это может быть даже небольшой склон, где ряды располагаются с юга на север в одну или две линии.

В целом посадку можно корректировать по собственному вкусу для более высокой декоративности. Это могут быть и групповые насаждения, и вдоль бордюров высаженные саженцы или перед домом несколько кустов. Очень часто малину или крыжовник высаживают там, где хочется прикрыть неприглядные места фасада или забора. В процессе выращивания пущей декоративности кустарника придает обрезка. Но сама по себе окраска например листьев голубики способна украсить любой ландшафт. Выбирая подходящий плодовый кустарник, обратитесь к профессионалам своего дела, например в интернет-магазин Флоріум, где вас проконсультируют и помогут выбрать качественный посадочный материал.

Голубика, кизил, брусника и жимолость любят кислые почвы, поэтому перед посадкой нужно подготовить подходящий торфяной грунт. Перед посадкой любых кустарников нужно подготовить участок, убрав с него все сорняки. Заранее внесите удобрения, особенно органические, которые должны перепреть за полгода. Рыхление грунта улучшает его структуру, повышает воздухопроницаемость, это все позволяет кустарникам лучше прижиться и быстрее расти.

Как посадить плодовые кустарники

Правильная посадка будет зависеть от вида кустарника. Размеры посадочной ямы будут зависеть от размера и корневой системы кустарника. На какие моменты нужно обратить внимание перед посадкой саженцев плодовых кустарников:

на правильный, подходящий состав грунта;

подготовка саженцев к посадке;

питательность почвы и ее удобрение перед посадкой или во время посадки саженца;

правильно подобранный участок;

глубина и ширина посадочной ямы;

послепосадочный уход.

Соблюдая все эти условия, в том числе правильный полив и своевременное реагирование на изменения частей кустарника, вы получите полноценный урожай и здоровое растение.