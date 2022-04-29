Выпущенные по Украине ракеты стоили России 7,5 миллиарда долларов, - Forbes

В частности, Россия выпустила по Украине 235 ракет "Калибр" в цифру входят 183 ракеты, которые, по данным Минобороны, были выпущены до 24 марта, и 52 ракеты, выпущенные 26 марта.

Оценивая количество ракет "Калибр", Forbes учел лишь случаи, когда точно известно класс ракеты, которая была запущена по Украине. Отмечается, что на самом деле таких ракет могло быть больше.

Также точной статистики количества выпущенных ракет "Искандер", "Точка-У" и ракет класса X нет. Однако, предполагается, что их соотношение осталось таким, каким было на 24 марта. Тогда Минобороны сообщало, что 62% ракет пришлось на "Искандер", 30% - на ракеты класса X и 8% - на "Точку-У".

Стоимость "Точка-У", по данным сайта Military Russia, оценивается в 300 тыс. долларов, "Калибра" - 6,5 млн долларов в соответствии с экспортным контрактом с Индией в 2006 году.

Кроме того, ракеты класса Х-101 являются более современными и совершенными по "Калибры", поэтому в разы дороже.

Общая стоимость выпущенных по Украине ракет таким образом достигает 7,5 млрд долларов.