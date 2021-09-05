Выполните обязательства: США обратились к России в годовщину подписания "Минска"

США требуют, чтобы Россия разрешила миссии ОБСЕ проводить наблюдения на украинско-российской границе и освободила незаконно задержанных лиц.

"Россия должна вывести свое оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами. Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начатого ею на востоке Украины",- заявили в посольстве США.

В сентябре 2014 года Украина, Россия и ОБСЕ подписали так называемый "Минский протокол" - соглашение о перемирии и урегулирования конфликта на Донбассе. Позже, в феврале, стороны подписали новый документ, который определял план выполнения договоренностей.

Сейчас Украина и Россия по-разному трактуют этот документ. Москва требует, чтобы договоренности выполнялись в очередности, определенной в документе, однако Украина с этим не согласна и настаивает на том, чтобы сначала Россия вывела свои войска из оккупированного Донбасса.