Для выполнения обязательств по декарбонизации Украине нужны совместные действия государства и бизнеса, - ДТЭК

Усилия по развитию солнечной и ветровой энергетики могут вывести Украину на лидирующие позиции в Европе по темпам декарбонизации на пути к реализации европейских планов достичь углеродной нейтральности в 2050 году.

"ДТЭК находится в авангарде развития новых объектов ветровой и солнечной энергетики, что выводит Украину на лидирующие позиции в европейском стремлении к декарбонизации. Первые в Украине системы хранения энергии, построенные ДТЭК, призваны не только повысить производительность компании, но и стимулировать развитие всего украинского энергетического сектора. ДТЭК стремится достичь углеродной нейтральности к 2040 году. Впереди еще долгий путь, Это наш вклад в совместные действия для достижения устойчивого будущего", - подчеркнул гендиректор ДТЭК.

По его словам, главными задачами мировой энергетики на сегодняшний день являются контролируемая и быстрая адаптация, а также диверсификация отрасли ради спасения планеты, при этом необходима крайняя осторожность во избежание срывов процесса и не допущения энергетического кризиса.

Подтвердила важность сотрудничества бизнеса и государства в этом вопросе и заместитель министра охраны окружающей природной среды и природных ресурсов Ирина Ставчук, отметив, что Украина, являясь второй по площади страной Европы, и значительно влияет на способность Старого Света сокращать выбросы.

”Наши цели углеродной нейтральности сложны. Именно поэтому так важно, чтобы правительство и бизнес сотрудничали, чтобы мы могли изменить нашу экономику и обеспечить экологическое использование всех наших природных ресурсов. Мы очень рады быть частью этой дискуссии, тем самым подчеркивая глубину нашего сотрудничества", - сказала она.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября опубликовал колонку, в которой отметил важность снижения темпа климатических изменений до 2030 года.

Глава государства уверен, что от действий государств и бизнеса на протяжении десятилетия в вопросе уменьшения темпов климатических изменений зависит дальнейшее развитие человечества.