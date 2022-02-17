Выплаты индексируют на 14% еще одной категории украинцев: кому добавят 650 гривен

Кого касается повышение

Проектом постановления предлагается установить коэффициент перерасчета ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, и лицам, которые имеют право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего, с 1 марта 2022 в размере 1,14.

Размер индексации

Реализация постановления окажет положительное влияние на интересы около 195 тыс. человек, имеющих право на страховые выплаты.

После проведения перерасчета ежемесячных страховых выплат с применением коэффициента 1,14 средний размер ежемесячной страховой выплаты увеличится на 647 гривен.